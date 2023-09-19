الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن لبنانى يعيد تدوير السترات الجلدية

إعادة تدوير السترات
إعادة تدوير السترات الجلدية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لبناني يعيد تدوير سترات جلدية قديمة ويحولها لمنتجات أخرى".

وقال التقرير: "يتجول اللبناني وسام أحمد بين متاجر الملابس المستعملة ليجمع سترة جلدية ممزقة أو تالفة من أجل إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات جلدية أخرى، إذ إنه استلهم فكرة هذه المبادرة خلال الأزمة الاقتصادية عام 2019 التي دفعت العديد من اللبنانيين إلى إيجاد فرص لكسب العيش".

وأكد وسام أحمد، “فكرت إني أجرب واعمل جاكيت وكل دا جه بسبب الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2019، واشتغلت فيها وطلعت شغل كويس وأولادي كان رد فعلهم كويس جدا وشجعوني للغاية، ثم الإخوة والأصدقاء”، مشيرًا إلى عشقة لإعادة تدوير الأشياء مرة أخرى لتأتي الفكرة سبب كسب المال حاليًا.

وأوضح أن تدوير سترات الجلدية قديمة أصبحت شغف كبير لديه وإدمان على هذا الأمر، وفي بادئ الأمر كان يعطيه أقاربه وجيرانه بقايا الجلد للعمل عليها ثم أصبحت المحلات تورد له.

وأضاف التقرير أنه يقطع السترات القديمة إلى قطع ويخيطها ويحولها إلى حقائب ومحافظ وأشياء أخرى؛ ثم يعيد بيعها مقابل ما يتراوح بين 50 و250 دولارا بناء على حجم القطعة.

سترات جلدية قديمة لبناني سترات الجلدية قديمة الأزمة الاقتصادية عام 2019

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