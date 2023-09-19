الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط (صور)

إزالة المخلفات
إزالة المخلفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء لافتاً إلى إزالة أي تعديات على أراض زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


إجراءات حيال المخالفين


وأشار اللواء عصام سعد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس.
وأضاف أنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز الفتح وابوتيج وأبنوب وحي غرب وشرق، حيث تمت إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز.

جاء ذلك بمشاركة عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.


وأوضح أنه تمت إزالة 12 حالة بقرى (عرب مطير والفيما والواسطى وبصرة) التابعة لمركز الفتح، وإزالة 3 حالات بقرية دوينة بمركز أبوتيج ، كما تم إزالة 14 حالة تعدي بقرى (المعابدة الغربية، العطيات البحرية، الحمام، الشهابية) التابعة لمركز أبنوب فضلاً عن إزالة تعد بالدور السادس علوي بمنطقة المعلمين في نطاق حي غرب، وإزالة أعمدة أحد العقارات بشارع الهلالي بنطاق حي شرق أسيوط.

إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
IMG-20230919-WA0018
IMG-20230919-WA0018
IMG-20230919-WA0020
IMG-20230919-WA0020
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصد أي تعديات أو مخالفات بناء إزالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية حقوق الأجيال القادمة مستقبلها في الغذاء

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