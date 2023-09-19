النيابة تؤكد أكل "سيدة الشرقية" لحم طفلها: روايات ما وراء الطبيعة أصبحت حقيقة (فيديو)

بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، خلال جلسة محاكمتها، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الزقازيق.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها، التي وصفتها بـ"الإجرامية"، مشيرة إلى أنها "قتلت طفلها بلا باعث أو هدف، واستغلال اطمئنانه لها وضربته على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل قامت بإحضار سكين وقطعته الى أجزاء وأكلت من لحمه".

مرافعة النيابة العامة

وأضافت النيابة: أنه "في روايات ما وراء الطبيعة، كنا نسمع عن أكلة لحوم البشر واليوم نشاهدهم حقيقة"، لافتة إلى أنه "بالرجوع لأهل الاختصاص تبين أن مس الجن لا يسيطر على الأشخاص ويجعلهم يقتلون بهذه الفعلة البشعة".

بدء قضية المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكري، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية.

استجواب المتهمة قبل الاستماع لمرافعة النيابة العامة

وبدأ رئيس المحكمة في مناقشة واستجواب المتهمة قبل الاستماع لمرافعة النيابة العامة، وأقرت بنفس حديثها السابق بأنها تعترف بفعلتها لكنها كانت تحت تأثير "سحر".

وقررت المحكمة، أمس، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة اليوم، للبت في طلب رد المحكمة.

المتهمة تعترف بالجريمة

وأكد الدفاع، أن اعتراف المتهمة بفعلتها بهذه الجريمة البشعة، وشهادة المحيطين بها بأنها شخصية مضطربة وانطوائية ومكتئبة، هو أكبر دليل على عدم سلامة عقلها.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها، بمركز فاقوس.