الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النيابة تؤكد أكل "سيدة الشرقية" لحم طفلها: روايات ما وراء الطبيعة أصبحت حقيقة (فيديو)

قضية المتهمة بقتل
قضية المتهمة بقتل طفلها

بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، خلال جلسة محاكمتها، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الزقازيق.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها، التي وصفتها بـ"الإجرامية"، مشيرة إلى أنها "قتلت طفلها بلا باعث أو هدف، واستغلال اطمئنانه لها وضربته على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل قامت بإحضار سكين وقطعته الى أجزاء وأكلت من لحمه".

مرافعة النيابة العامة

وأضافت النيابة: أنه "في روايات ما وراء الطبيعة، كنا نسمع عن أكلة لحوم البشر واليوم نشاهدهم حقيقة"، لافتة إلى أنه "بالرجوع لأهل الاختصاص تبين أن مس الجن لا يسيطر على الأشخاص ويجعلهم يقتلون بهذه الفعلة البشعة".

بدء قضية المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكري، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية.

استجواب المتهمة قبل الاستماع لمرافعة النيابة العامة

وبدأ رئيس المحكمة في مناقشة واستجواب المتهمة قبل الاستماع لمرافعة النيابة العامة، وأقرت بنفس حديثها السابق بأنها تعترف بفعلتها لكنها كانت تحت تأثير "سحر".

وقررت المحكمة، أمس، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة اليوم، للبت في طلب رد المحكمة.

المتهمة تعترف بالجريمة

وأكد الدفاع، أن اعتراف المتهمة بفعلتها بهذه الجريمة البشعة، وشهادة المحيطين بها بأنها شخصية مضطربة وانطوائية ومكتئبة، هو أكبر دليل على عدم سلامة عقلها.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها، بمركز فاقوس.

النيابة العامة قضية المتهمة بقتل طفلها محكمة جنايات الزقازيق مركز فاقوس أكلة لحوم البشر

مواد متعلقة

رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

ضبط طن و500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية للبت فى طلب رد المحكمة

"متشيلش هم".. فعالية خيرية لتوفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

محافظ الشرقية يشارك فى مؤتمر "الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى"

تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الإثنين

عاد من الموت.. اللجنة النفسية تقلب الموازين فى محاكمة "قاتلة طفلها" بالشرقية

محاكمة قاتلة طفلها وأكله.. النيابة تستفسر عن تضارب قرار "هلاوس المتهمة"

الأكثر قراءة

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ترحيل مواطن روسى خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس

رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

طالب بإعلام بني سويف: الرئيس السيسي غيّر الريف المصري تغيير جذري (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية