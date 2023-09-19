محافظ مطروح يعلن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام بالمحافظة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعماً من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ماركة "سيمنز 128 مقطعا"، ويجري حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى مطروح العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

تطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على التعاون المستمر والدعم لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح.

تخفيف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم عمل الرسم الهندسى لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد تمهيداً لتركيبه وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة، نظرا لأنه ولأول مرة يتم عمل الأشعة المقطعية على شرايين وأوردة القلب مما يخفف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية بمطروح، لافتاً إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

أسرع تقنيات الفحص

جدير بالذكر أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشاعات أمراض الجهاز التنفسي، واشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص شرايين وأوردة القلب.