الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القناة":حملة لتطهير شنايش الأمطار وشبكات المياه والصرف استعدادا للشتاء

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن  انطلاق الحملة المكبرة استعدادا لفصل الشتاء، والمتمثلة في أعمال تطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار واختبارها، ومراجعة جميع محطات وشبكات المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة السيول والأمطار.

خطة استباقية لموسم الشتاء 

وقال عصمت، إنه تم وضع خطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى إقليم القناة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

بدء انطلاق الحملة المكبرة لتطهير جميع الشنايش

وأكد بدء انطلاق الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات مع المتابعة المستمرة علي مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.

وأضاف أنه تم مراجعة صيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، وأماكن تمركزها.

وأوضح عصمت أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

مواد متعلقة

إصابة أب ونجليه إثر تصادم سيارة بموتوسيكل فى فايد بالإسماعيلية

راجعين نتعلم.. "حياة كريمة" توزع مئات الحقائب المدرسية بالإسماعيلية

أنتِ الحياة.. قافلة طبية مجانية تستقبل 1134 مواطنًا في ثاني أيامها

الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تستقبل 110 حالات في يومها الثالث

"بيطرى الإسماعيلية" ينظم ندوة للتوعية من مرض السعار ومخاطره على الإنسان والماشية

تحت شعار "اتعلم وأبدع".. متحف آثار الإسماعيلية ينظم عددًا من الفعاليات للأطفال

علاج 1044 مواطنًا مجانًا في اليوم الأول لقافلة مبادرة "أنت الحياة" (فيديو)

قوافل دعوية للأزهر بالإسماعيلية لنشر وسطية الإسلام ومواجهة الأفكار المغلوطة

الأكثر قراءة

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ترحيل مواطن روسى خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

طالب بإعلام بني سويف: الرئيس السيسي غيّر الريف المصري تغيير جذري (فيديو)

بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية