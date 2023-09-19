الوضع لايزال هشًا.. جروسى يتوقع قصف محطة زابوروجيه النووية فى أى وقت

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، الإثنين، أنه يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه الذرية مع وفدي روسيا وأوكرانيا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث الوضع لا بالمحطة يزال هشًا، وفق قوله.

وقال جروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتزم لقاء كل الجانبين خلال هذا الأسبوع، ما يعتبر ضروريًا للغاية بالنسبة إلي، لكي أكون مفيدا في هذا الوضع".

وأشار إلى تحسن الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه؛ حيث قال: "لا يمكن أن نكون على قناعة أبدا، وكل يوم يعتبر تحديا بالنسبة لنا. وحتى الآن رأينا بعض التحسن، لكن الوضع في زابوروجيه لا يزال هشا للغاية".

وأضاف جروسي أنه "لا يوجد هناك قصف في الوقت الراهن"، مردفًا: أن "ذلك قد يحدث في أي لحظة لأن هذه منطقة عمليات قتالية".

وكان رفائيل جروسي قد دعا في وقت سابق إلى ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية، وطرح 5 مبادئ للحفاظ على أمنها في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بقصف المحطة.

تخفيض أعداد موظفي الوكالة في زابوروجيه

والشهر الماضي، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنها تلقت إخطارا بتخفيض مؤقت في عدد الموظفين في محطة زابوروجيه، بسبب مخاوف من زيادة "النشاط العسكر.".

وأوضحت الوكالة: "تم إبلاغ فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية قررت خفض عدد العاملين في المنشأة مؤقتا إلى الحد الأدنى خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفا من زيادة خطر العمل العسكري في المنطقة".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنيرجودار، وتضم 6 وحدات للطاقة بقدرة إجمالية 6 جيجاواط، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ومنذ نهاية فبراير 2022، سيطرت القوات الروسية على المحطة، ومنذ ذلك الحين، تقصف وحدات الجيش الأوكراني بانتظام المناطق السكنية في إنيرجودار، ومنطقة المحطة، باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفق الإعلام الروسي.

وفي بداية سبتمبر 2022، قامت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة جروسي بزيارة المحطة، وبقي عدد من موظفي الوكالة كمراقبين، ثم نشرت الوكالة لاحقا تقريرا يدعو إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية لمنع حالات الطوارئ بسبب العمليات العسكرية.