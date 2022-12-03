«غروسي»: كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية من محطة «زابوروجيه» الكهرذرية

صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية من محطة زابوروجيه الكهرذرية، ويجب أن يصبح هذا البند جزءًا من اتفاقية شاملة.

وقال “غروسي” في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا”، "سحب الأسلحة من المحطة هو ما يطلبه الأوكرانيون وهو أمر مفهوم من وجهة نظرهم، وسيبقى جزءا من الاتفاق الشامل".

وأعرب “غروسي” عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل في ما يتعلق بأمن محطة “زابوروجيه” قبل نهاية العام، حيث اتفق الطرفان على بعض المبادئ الأساسية وهي عدم قصف المحطة وعدم القصف من أراضيها والاعتراف بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الوسيط الوحيد الممكن للمساعدة على الخروج من الوضع الحالي، وفقًا لما نقلته وكالة ناسا الروسية.

وأكد “غروسي” أن هدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تجنب وقوع حادث نووي وليس خلق وضع ملائم عسكريا لأحد، والتوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون قبل نهاية العام.

ولفت “غروسي” إلى أن هذا هو الموضوع الرئيسي للقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبرغ في أكتوبر الماضي.

وأوضح “غروسي” أن بوتين يتابع العملية، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد عقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي قريبًا.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل التفاوض بين كييف وموسكو حول منطقة آمنة في زابوريجيا

والجمعة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن مديرها رافائيل غروسي، يواصل التفاوض مع أوكرانيا وروسيا حول إعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوريجيا الكهروذرية.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم "يواصل المدير العام غروسي إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع كل من أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق وإنشاء منطقة آمنة نووية ومادية حول محطة زابوريجيا الكهروذرية"، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.