الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن أخصائى أمن لقى مصرعه دهسًا بمنطقة البساتين

جثة
جثة

صرحت نيابة المعادي و البساتين الكلية بدفن جثة أخصائي أمن لقي مصرعه دهساً بالبساتين وتسليم جثمانه لذويه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

ولقى أخصائى أمن مصرعه إثر اصطدام سيارة به فى البساتين  وفرا هارباً، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم.

 

رجال المباحث يتلقون بلاغ الواقعه

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبااإنتقال  والفحص تبين أنه حال عبور أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

 

فحص محل البلاغ

وبالفحص جرى تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك عقب هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

التصريح بدفن أخصائي امن البساتين حادث دهس المعادى

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