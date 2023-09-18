الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر طبقات الجو العليا بامتداد منخفض جوي، متوقعًة تعرض البلاد لانخفاضً تدريجي في درجات الحرارة بمعظم محفافظات الجمهورية وتكون العظمى بالقاهرة غدًا، 32 درجة.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة خاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن وجود السحب سيمنع سطوع الشمس، مشيرة إلى أنه مع دخول الليل يزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت أنه مع بداية شهر أكتوبر، يبدأ الإحساس ببرودة الجو خلال فترات الليل، مؤكدة أن غدًا الثلاثاء تزداد توقعات سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، وهي غيرمؤثرة على أي أعمال يومية.

موعد بداية فصل الخريف

وأشارت إلى أن الظاهرة الصباحية هي انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنه يوجد تحسن في الأحوال الجوية تزداد مع مطلع الأسبوع المقبل ليكون البداية الرسمية لفصل الخريف في 23 سبتمبر.