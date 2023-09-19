الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد العام للمصريين فى الخارج يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

انطلق المؤتمر الإلكتروني للاتحاد العام للمصريين في الخارج، والذى يضم فى عضويته لفيف من الجاليات المصرية في الخارج، يمثلون مجموعات من المقيمين في الخارج، منها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان والأردن والمغرب ولبنان والنمسا وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وجاكستان وأوزباكستان وأمريكا وأستراليا وكندا وأوغندا ونيجيريا.

 وأعلن الاتحاد تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدة رئاسية جديدة؛ لاستكمال ما بدأه الرئيس وتكملة المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصري، مؤكدين أن جموع أبناء الوطن في الخارج ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وعبر ممثلي الجاليات المصرية في الخارج عن دعمهم للرئيس في المرحلة القادمة، حيث طلب الكلمة عدد كبير منهم تحدثوا عن إنجازات الرئيس وقيادته للدولة المصرية في استراتيجية هادئه تهدف إلى البناء والتنمية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن، كما تحدث الحاضرون عما قام به الرئيس من  مشروعات كبرى كان لها الفضل الأكبر في الوصول بمصر لما وصلت إليه من مكانه.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج المستشار علاء سليم، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية لأبناء الوطن في الخارج وانهم يبذلون من أجل استكمال منظومة البناء قصارى جهدهم .

وأضاف المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس الإدارة، أن قرار الاتحاد بالتأييد ومبايعة الرئيس يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها.

وتعهد الحضور كالعادة أن يكونوا جميعا خلف رايات الدولة المصرية داعمين لقيادتها لإستكمال ما تم من بناء في الجمهورية الجديدة.

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