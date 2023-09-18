الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيرين ياسين: الأمم المتحدة أرسلت 9 فرق لإغاثة المناطق المنكوبة في ليبيا

شيرين ياسين
شيرين ياسين

أوضحت شيرين ياسين، مساعدة متحدث أمانة الأمم المتحدة، أن الجهود الأممية مستمرة لمساعدة الشعب الليبي بعد كارثة الفيضانات، قائلة: "إن الوضع في ليبيا مروّع جدًا، والمدينة منكوبة". 

وأضافت شيرين ياسين خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأمم المتحدة قامت بإرسال فرق من 9 وكالات إلى درنة والمناطق التي تضررت بسبب إعصار دانيال

مساعدات إنسانية 

وأوضحت أنه يتم العمل حاليًا على توسيع المساعدات الإنسانية، على سبيل المثال برنامج الأغذية العالمية عمل على توزيع الطعام على 5 آلاف أسرة في تلك المناطق، كذلك منظمة الصحة العالمية عملت على توزيع 28 طنًا من الإمدادات الطبية إلى تلك المناطق، لافتة إلى أنه حتى الآن لا يزال التقييم جاري لتحديد مدى تلك الأضرار، وتأثيرها على الأشخاص المتضررين، ولذلك قامت اليونيسيف أيضًا بتقديم الدعم للأطفال المتضررين في تلك المناطق. 

فيضانات ليبيا إعصار دانيال عاصفة دانيال إعصار ليبيا عاصفة ليبيا

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