في ذكرى النصر.. كامل مطر: المصريون تحملوا مشقة النكسة واستعادة الأرض

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه عند الحديث عن سيناء لابد من الوضع في الاعتبار الفترة التي أعقبت حرب 1967 وحرب الاستنزاف، فقد عانى الشعب في هذه الحقبة كثيرا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك كلمة واحدة وهي أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي، لم تكن التنمية الحقيقية موجودة حتى عام 1973، والشعب المصري التف وراء قيادته وتحمل المشاق والصعوبات، في سبيل استعادة الأرض.

حرب وصبر على الحرب

وتابع، أن هذه المرحلة تدرس فقد كان فيها حرب وصبر على الحرب، وكانت هناك مرارة هزيمة، ولم يكن الاقتصاد في أقوى حالاته حتى وصلنا إلى مرحلة استعادة الأرض خلال الفترة من “1970-1973”.