الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: 3 تحديات تواجه صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا وأمريكا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال عبدالله العلاونة، الخبير بقطاع السيارات الكهربائية، إن هناك 3 تحديات يواجها الاتحاد الأوروبي وأمريكا فيما يخص صناعة السيارات؛ تشمل “التحديات محليّة، والاستثمارات اضخمة، والتقنيات الرقمية”. 

تحديات  صناعة السيارات الكهربائية في أمريكا وأوروبا

وأضاف “العلاونة” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التحديات المحلية تتمثل في التشريعات التي تفرضها أوروبا وأمريكا، كما أن أمريكا وأوروبا غير قادرة على جذب الاستثمارات الضخمة، حتى تواكب عملية إنتاج السيارات الكهربائية ومواكبتها لإنتاج السيارات الموجودة في الصين. 

وأوضح أن الصين في الوقت ذاته، حققت نهضة كبيرة في التقنيات الرقمية بفضل اعتمادها على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بأقل تكلفة.

 

السيارات الكهربائية دعم صناعة السيارات الكهربائية برنامج المراقب قناة القاهرة الإخبارية عبدالله العلاونة

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