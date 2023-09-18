محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة

‎التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وغرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية- المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة. والإمارات حريصة دائمًا على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".