محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وغرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية- المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة. والإمارات حريصة دائمًا على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".