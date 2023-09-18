الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة

جريدة الدستور

‎التقى  الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وغرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية- المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة. والإمارات حريصة دائمًا على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".

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