الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هانتر بايدن يتهم "الضرائب الأمريكية" بانتهاك إجراءات التحقيق معه

نجل بايدن
نجل بايدن

يقاضي هانتر بايدن مصلحة الضرائب الأمريكية لانتهاكها حقوق الخصوصية الخاصة به فيما يتعلق بالشؤون الضريبية.

ويواجه نجل الرئيس الأمريكي اتهامات جنائية بشأن حيازة أسلحة، ومن المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه في مسائل ضريبية، ورفع هانتر بايدن دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية يوم الاثنين، زاعمًا أن الوكالة انتهكت حقوق الخصوصية الخاصة به أثناء التحقيق في شؤونه الضريبية، وفق الجارديان البريطانية. 

وأصبحت الحياة المهنية لنجل الرئيس الأمريكي في ظل محاولات الجمهوريين لعزل والده، جو بايدن، بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، ويواجه هانتر بايدن اتهامات جنائية تتعلق بشؤونه الضريبية وشراء سلاح. 

وفي الدعوى التي رفعها ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي رفعها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، قال إن عملاء "المبلغين عن المخالفات" كشفوا عن معلومات كان ينبغي أن تظل خاصة.

وجاء في الدعوى: “لقد استهدف عملاء مصلحة الضرائب السيد بايدن وسعوا إلى إحراجه من خلال تصريحات عامة لوسائل الإعلام كشفوا فيها هم وممثلوهم عن معلومات سرية حول المسائل الضريبية لمواطن عادي”.

ووصفت أيضًا "الاعتداء على حقوق السيد بايدن الذي شمل الكشف العلني عن معلوماته الضريبية السرية خلال أكثر من 20 مقابلة متلفزة على المستوى الوطني وغير مصادق عليها من قبل الكونغرس والعديد من البيانات العامة".

وأضافت الدعوى: “ليس لدى أي وكالة حكومية أو وكيل حكومي مطلق الحرية في انتهاك حقوقه لمجرد هوية هانتر بايدن”.

تعويض 1000 دولار عن كل مستند  

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مستشارة أوباما: "بايدن" لم يتدخل فى سير التحقيقات مع نجله "هانتر"

ويسعى بايدن للحصول على تعويض قدره 1000 دولار "عن كل كشف غير مصرح به عن معلومات إقراره الضريبي"، بالإضافة إلى التكاليف وأتعاب المحاماة.

وفي الأسبوع الماضي، تم توجيه الاتهام إلى بايدن بتهم تتعلق بشراء أسلحة تمت تغطيتها في البداية، مع رسوم ضريبية، من خلال صفقة الإقرار بالذنب التي انهارت في وقت سابق من هذا العام. وبحسب ما ورد، من المقرر أن يواجه بايدن الآن اتهامات ضريبية جديدة من المحقق الخاص الذي يحقق معه، ديفيد فايس، المدعي العام الأمريكي لولاية ديلاوير.

بايدن أمريكا هانتر ضرائب انتها

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