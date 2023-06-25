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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشارة أوباما: "بايدن" لم يتدخل فى سير التحقيقات مع نجله "هانتر"

هانتر
هانتر

قالت لوري واتكينز، مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودونالد ترامب، كلاهما في وضع فريد الآن، فكلاهما يخططان لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت “واتكينز” خلال لقائها في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "ترامب" مع لائحة الاتهامات الموجهة له والمعلقة، وكذلك "هانتر" نجل الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى أن وضع "بايدن" مختلف عن "ترامب".

نجل "بايدن"هو المتهم وليس هو على خلاف “ترامب” المتهم بشخصه

وتابعت أن نجل "بايدن" هو المتهم وليس هو ولكن الرئيس السابق "ترامب" هو من تم اتهامه بشخصه وهذه الرسائل في محاولة للابتعاد عما يمر به حاليًا وهذا ما يحرص الجمهور الأمريكي عليه، مؤكدة أن كل من يتهرب من دفع الضرائب، أو يقدم طلبًا لشراء أسلحة ويكذب على النظام ويقول إنه لا يتعاطي المخدرات أو الكحول فهذا انتهاكً للقانون وتم القبض على نجل "بايدن" وهو يفعل ذلك وتم محاكمته لأنه لا أحد فوق القانون، و"بايدن" ترك الموقف ولم يتحدث مع وزارة العدل وسمح لهم بإجراء تحقيق مستقل.

أوباما بايدن إجراء تحقيق وزارة العدل ترامب لائحة الاتهامات

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