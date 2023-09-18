انفراجة منتظرة.. هل تنتهي أزمة أسعار السجائر في مصر خلال أسبوع؟

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه مصر، يشتكي المدخنون من ارتفاع أسعار السجائر بشكل مستمر ومختلف من تاجر وآخر، وتؤثر هذه الأسعار على حياة الملايين من المستهلكين في الشارع المصري، الذين يحتاجون إلى توفير حلول سريعة وفعالة لأزمة ارتفاع السجائر في مصر.

بدأت أزمة أسعار السجائر في يونيو الماضي، عندما انتظر بعض التجار تفعيل الحكومة لزيادة ضريبية جديدة على منتجات التبغ، كجزء من خطتها لزيادة الإيرادات وخفض العجز المالي، وفي ظل عدم وجود رقابة فعالة، استغل التجار فرصة ندرة السجائر في الأسواق لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مستغلين حاجة المدخنين للمنتج وضعف قدرتهم على الإقلاع عن التدخين.

بداية الانفراجة

في الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أن أزمة السجائر فى مصر تنتهى خلال أسبوع، خاصة بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، بصفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار؛ ما يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات.

وفي السياق، تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الفترة الماضية شهدت جهودًا ملحوظة من قبل الجهات المختصة في مراقبة أسواق السجائر في مصر، وضبط المخالفين والمحتركين والمضاربين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتؤكد: "احتكار التجار للسجائر في الأشهر القليلة الماضية، كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة وتفاقمها بهذا الشكل الملحوظ، الأمر الذي تسبب في حدوث تداعيات اقتصادية عدة، خاصة أن السجائر تعتبر من أكثر السلع بيعًا في مصر".

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تتعلق الأزمة الاقتصادية لأزمة أسعار السجائر بعدة عوامل، منها: