رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار في أسعار السجائر في الأسواق.

وأضاف هاني أمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني تتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للتغلب على أزمة السجائر، مشيدا بدور الرقابة والتموين في السيطرة على تجار السوق السوداء.

وتابع أن الشركة الشرقية رفعت الإنتاج مرتين متتاليتين منذ الأزمة، الأولى بنسبة 25% ثم تلتها زيادة أخرى بنسبة 15%، موضحا أن ضخ أموال جديدة لشراء الخامات عبر اتفاقية بيع حصة الـ30% ستسهم في انتهاء الأزمة، حيث إن شركة جلوبال للاستثمار لديها تفاهمات مع البنوك لتسهيل شراء خامات بـ150 مليون دولار.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن حجم الإنتاج الكلي بلغ العام الماضي المنتهي في 30 يونيو نحو 64 مليار سيجارة مقارنة بالعام السابق الذي تم إنتاج نحو 88 مليار سيجارة فيه، مبينا أن تراجع الإنتاج كان بسبب أزمة الخامات تأثرا بالأزمات العالمية الأخرى.

الشرقية للدخان تحقق أعلى ربح في تاريخها

وأوضح أنه على الرغم من الأزمات العالمية إلا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى صافي ربح في تاريخها بزيادة 90%.

الجدير بالذكر أن الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، أعلنت عن أن الجمعية العامة العادية، المقرر انعقادها في 28 سبتمبر 2023، ستنظر في اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022/2023.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية ستناقش حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.

واقترحت شركة إيسترن كومباني إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، وذلك عبر توزيع كوبون نقدي بواقع 3.75 جنيه للسهم؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة إيسترن كومباني، خلال العام المالي الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 90% على أساس سنوي.

وحققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.