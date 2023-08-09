«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

‏قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، إن الشركة قررت زيادة الطاقة الإنتاجية اليومية من السجائر لنحو 150 مليون سيجارة، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية والناجمة عن مشاكل في اللوجستيات، وفي الشحن وفي تأثر الدول المصدرة للتبغ جراء الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار بعض تداعيات جائحة كورونا‬.

‏وأضاف "أمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة ليست طرفًا في الأزمة الحالية، والتي تسبب فيها بعض التجار ممن رفعوا السعر بشكل غير مسبوق خاصة بالنسبة لسجائر كليوباترا الأكثر شهرة ومبيعًا فى مصر، لصالح تسويق بعض السجائر الأجنبية وبعض أنواع السجائر المهربة من الخارج حتى يتمكنوا من رفع سعرها.

وأوضح أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترات المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه لم يتم رفع أسعار أي من أنواع السجائر التي تنتجها الشركة.

وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في بيان لها، عن أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار منتجاتها 24 جنيهًا للعلبة (20 سيجارة) ومنها كليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.