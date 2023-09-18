الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

راجعين نتعلم.. "حياة كريمة" توزع مئات الحقائب المدرسية بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة راجعين نتعلم بالمحافظة.

وأطلقت حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في المحافظات بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

تفاصيل المبادرة

أوضحت حياة كريمة في بيانها أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم الاف الخدمات التعليمية المختلفة.

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة.

أشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.

حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بالقرى الأكثر احتياجا بالقنطرة غرب الإسماعيلية

واطلقت حياة كريمة بالإسماعيلية فعاليات مبادرة (أنتَ الحياة) التى تستهدف عدد من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

تهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب ،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية .

كما تشمل فعاليات المبادرة إستقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية ، وملتقى توظيفى ، وورش لتعليم الحرف اليدوية واصدار بطاقات الرقم القومي مجانا .

إضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، و معرض للكتاب ، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، و غيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة.

وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.  

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.

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