تنفيذًا لتوجيهات السيسى.. طرح جزء من أسهم "العاصمة الإدارية" بالبورصة فى 2024

تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل رسمي خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب ما كشفه المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى تصريحات صحفية.

البداية إعلان الرئيس السيسي فى أغسطس 2021

يأتي ذلك ذلك خلفًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2021، أن شركة العاصمة الإدارية قد تُطرح في البورصة في اكتتاب عام خلال عامين، وأشار الرئيس وقتها إلى أن الشركة تمتلك أصولًا سائلة تقدر بـ100 مليار جنيه، وأصولًا تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه.

255 مليار جنيه إجمالى أصول الشركة فى 2022

وقال المهندس خالد عباس فى تصريحاته اليوم، إن عملية الطرح تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرًا إلى أن إجمالي أصول الشركة خلال العام 2022 يقدر بـ255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة بالبورصة ستصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه.

وأشار عباس إلى أن الحكومة حريصة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح، وأن أفضل طرق تأكد هذه الشفافية في تعاملات الشركات المملوكة للدولة هي طرحها في البورصة، وهو ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.

يأتي ذلك عقب تعيين شركة سي أي كابيتال مستشارًا ماليًا لها في العملية المخطط لها، ومن المتوقع فور طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، أن يكون هذا الطرح الأكبر في مصر على الإطلاق.

طلبات من مطورين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع

وتوقع عباس أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام الجاري لتطوير مشاريع في العاصمة الإدارية، حيث يجري العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.

وكشف عن أن المرحلة الثانية تتضمن منطقة صناعية، وأن لدينا طلبات من مطوّرين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، مردفا: "لدينا 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة بـالتطوير الصناعي؛ كما أننا بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان".