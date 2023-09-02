السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع موقف محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية

جهاز مدينة العاصمة
جهاز مدينة العاصمة

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالمرور على أعمال محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة على طريق القاهرة/ السويس، ضمن الجولات الميدانية بهدف متابعة ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات. 

وفي بداية الجولة، طلب رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة المسند لها تنفيذ أعمال المحطة تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل، طبقًا للبرنامج الزمني، ويوضح النسب التي وصل إليها المشروع حتى الآن. 

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومرافقوه موقع المشروع، مؤكدًا أثناء المرور على ضرورة الاهتمام بالجودة والإتقان في الأعمال، وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

 وشدد "الشربيني" أيضًا على فريق العمل المشرف على المشروع بالمتابعة المستمرة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

رفع كفاءة باقي الطرق بالمناطق الصناعية 

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 وفي سياق متصل، أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن طرح استكمال الأعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة باقي الطرق بالمناطق الصناعية (1– 2– 3– 4، وامتداد المناطق الصناعية 4– 3، وشرق المنطقة 2)، وكذلك تنفيذ أعمال تكميلية لرفع كفاءة باقي الطرق بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

العاصمة الإدارية

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