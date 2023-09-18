سمير صبرى: مشروع الرئيس للإصلاح الاقتصادى جنبنا خطر الانهيار الكلى

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيس، في بني سويف أثلجت قلوب المصريين وأكدت شعوره بمعاناة المواطنين.

وأضاف "صبري" خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت مشروع الإصلاح الاقتصادي في 2016، مُشيرًا إلى أن المشروع جنب الاقتصاد المحلي مخاطر الانهيار جراء الأزمة في سلاسل الإمداد التي واجهها العالم فيما بعد.

مواجهة الدولة من الإرهاب والقضاء عليه

وأكد أن قوة وتماسك الشعب واصطفافه خلف جيشه ورئيسه أسهم في نجاح الدولة بعد 2013.