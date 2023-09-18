الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير صبرى: مشروع الرئيس للإصلاح الاقتصادى جنبنا خطر الانهيار الكلى

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيس، في بني سويف أثلجت قلوب المصريين وأكدت شعوره بمعاناة المواطنين.

وأضاف "صبري" خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت مشروع الإصلاح الاقتصادي في 2016، مُشيرًا إلى أن المشروع جنب الاقتصاد المحلي مخاطر الانهيار جراء الأزمة في سلاسل الإمداد التي واجهها العالم فيما بعد.

مواجهة الدولة من الإرهاب والقضاء عليه

وأكد أن قوة وتماسك الشعب واصطفافه خلف جيشه ورئيسه أسهم في نجاح الدولة بعد 2013.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قلوب المصريين أثلجت رئيس دولة فقط الاقتصاد المصرى

مواد متعلقة

"الغد": زيارة الرئيس السيسى للإمارات تتناول ملفات عربية وإقليمية

إرادة جيل: جهود الرئيس السيسى أعادت لمصر استقرارها وريادتها

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى تأكيد على انحيازه للمواطن فى ظل الأزمة العالمية

الباز: السيسى رجل يتمسك بالأمل وسنتجاوز الأزمة بصبر المصريين وإدارة الرئيس

عماد الدين حسين مشيدًا بقرارات الرئيس: جماهيرية وتصب فى صالح المواطن

أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى تؤكد أننا بخير وهى رسالة شكر للمصريين

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

3 أشهر.. القابضة لكهرباء مصر تحدد ضوابط صرف أرباح العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى