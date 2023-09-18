الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع أعضاء "صندوق العلاج" طلبات هيئة التدريس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم بجامعة الأقصر.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة المسندة بجدول الأعمال؛ لمتابعة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، فيما يخص العمليات والتحاليل.

كما وجه رئيس الجامعة بتلبية متطلبات أعضاء الصندوق بما يحقق حياة كريمة للأعضاء وذويهم، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

ويهدف صندوق العلاج بجامعة الأقصر إلى توفير رعاية طبية متميزة، للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وأسرهم بدون تحمل العضو تكلفة العلاج.

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