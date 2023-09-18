الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الإمارات ترحب بالسيسى".. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعى مع زيارة الرئيس للإمارات؟

زيارة السيسي للإمارات
زيارة السيسي للإمارات

في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وتعاون الدولتين، تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليلتقى خلالها  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خصوصية التعامل المصري الإماراتي والتشابهات التاريخية والثقافية والدينية بين المجتمعات المختلفة، كما وجه الشكر إلى دولة الإمارات على دعمها للأزمات التاريخية التي مرت بها مصر، مؤكدًا استقباله للشكر والامتنان من قبل شعب الإمارات.

وأضاف أن هذه الزيارة تستغل فرصة استفادة من خبرات واسعة في مجالات التطوير المستدام والابتكار، خصوصًا في مجال مدينة الفنون والثقافة، التى تشكل جزءًا حاسمًا من رؤية دولة الإمارات لإطلاق نظام جديد من المشروعات التى تستهدف تطور قادر على حفظ التراث والثقافة المصرى.

"الغد": زيارة الرئيس السيسي للإمارات تتناول ملفات عربية وإقليمية

الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات لبحث القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج "الإمارات ترحب بالسيسي" محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الرئيس السيسي بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات، في الـ4 ساعات الماضية، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة الثالثة مساءً، يوم 18 سبتمبر الجاري، بنسبة 57 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل إلى 89 عملية بحث في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، ثم يبلغ ذروته في الساعة السادسة مساءً، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات في الساعات القليلة الماضية عبر موقع "جوجل"، هي مصر بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، تليها السودان بنسبة 28، ثم الكويت بنسبة 9 عمليات بحث، والسعودية بنسبة 7 عمليات بحث، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 5 عمليات بحث في الدقيقة الواحدة.

السيسي الإمارات زيارة السيسى مصر والإمارات هاشتاج الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى