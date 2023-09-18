"الإمارات ترحب بالسيسى".. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعى مع زيارة الرئيس للإمارات؟

في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وتعاون الدولتين، تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليلتقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خصوصية التعامل المصري الإماراتي والتشابهات التاريخية والثقافية والدينية بين المجتمعات المختلفة، كما وجه الشكر إلى دولة الإمارات على دعمها للأزمات التاريخية التي مرت بها مصر، مؤكدًا استقباله للشكر والامتنان من قبل شعب الإمارات.

وأضاف أن هذه الزيارة تستغل فرصة استفادة من خبرات واسعة في مجالات التطوير المستدام والابتكار، خصوصًا في مجال مدينة الفنون والثقافة، التى تشكل جزءًا حاسمًا من رؤية دولة الإمارات لإطلاق نظام جديد من المشروعات التى تستهدف تطور قادر على حفظ التراث والثقافة المصرى.

الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج "الإمارات ترحب بالسيسي" محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الرئيس السيسي بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات، في الـ4 ساعات الماضية، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة الثالثة مساءً، يوم 18 سبتمبر الجاري، بنسبة 57 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل إلى 89 عملية بحث في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، ثم يبلغ ذروته في الساعة السادسة مساءً، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات في الساعات القليلة الماضية عبر موقع "جوجل"، هي مصر بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، تليها السودان بنسبة 28، ثم الكويت بنسبة 9 عمليات بحث، والسعودية بنسبة 7 عمليات بحث، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 5 عمليات بحث في الدقيقة الواحدة.