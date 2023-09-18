"القاهرة الإخبارية": انقسام في واشنطن بعد صفقة الجنود الأمريكيين مع إيران

قالت جيهان منصور، موفدة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن أمريكا منقسمة بين من يهلل لاستبدال الأسرى الأمريكيين الذين قضوا أكثر من 5 سنوات، بعدد من السجناء الإيرانيين بالإضافة إلى 6 مليون دولار.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء الحزب الجمهوري ينتقدون الصفقة ليس لأنهم لا يريدون عودة السجناء الأمريكين، ولكن لأن التعامل مع إيران أساس المشكلة مع الحزب الجمهوري لأنه يدين بالولاء للرئيس السابق دونالد ترامب والذي خرج من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه عام 2015.

التحدث في البرنامج النووي الإيراني أمر شائك جدًا

وتابعت، أن هناك دائما انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين ولكن مسألة التحدث في البرنامج النووي أمر شائك جدًا مع إيران.