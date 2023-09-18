الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة تعريفية عن أهمية التعاون الإنتاجي في خدمة الاقتصاد بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم الاتحاد التعاوني الإنتاجي ندوة تعريفية بـ مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس أسامة حسين، رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد والدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

IMG-20230918-WA0148

_ دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وفي كلمته رحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة ناقلا تحيات محافظ مطروح وتمنياته بالتوفيق للمؤتمر الخاص بالتعريف بماهية وأهمية  التعاون الانتاجى في خدمة الاقتصاد القومى،  خاصة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وما تمثله في اقتصاديات الدول، وتوفير مصدر اقتصادى للافراد، مع تشجيع الدولة على إقامة ودعم مشروعات الشباب واستغلال طاقاتهم المنتجة وبما يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعى، لافتًا إلى أهمية دور ومشاركة المجتمع المدنى والجهات المعنية. 

IMG-20230918-WA0147

_ توفير مزيد من فرص العمل

وأكد أن محافظة مطروح لاتألوا جهدا في توفير مزيد من فرص العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير مزيد من الإجراءات والخدمات.

IMG-20230918-WA0146

 _ تسليم زى مدرسى لعدد ١٠٠ مستحق

في نهاية المؤتمر، أهدى رئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى درع الإتحاد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسلمه عنه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، كما تم تكريم مديره مديرية التضامن وكذلك تسليم زى مدرسى لعدد ١٠٠ مستحق من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

IMG-20230918-WA0138
IMG-20230918-WA0139
IMG-20230918-WA0140
IMG-20230918-WA0141
IMG-20230918-WA0142
IMG-20230918-WA0145
IMG-20230918-WA0144
IMG-20230918-WA0143
مطروح محافظة مطروح دعم المشروعات زى مدرسى الاقتصاد القومي ندوة تعريفية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق "مطروح- السلوم"

"تعليم مطروح": فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بالمرحلة الثالثة

محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا مدرستى" للأدوات المدرسية بتخفيضات 30%

نائب محافظ مطروح: بدء تقييم المشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة

مصرع شاب إثر حادث مرورى بطريق "الإسكندرية- مطروح"

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمجلس عُمد ومشايخ مطروح

مواطن من سيوة: زيادات اليوم هى استكمال مسيرة العطاء من الرئيس السيسى (فيديو)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى