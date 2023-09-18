ندوة تعريفية عن أهمية التعاون الإنتاجي في خدمة الاقتصاد بمطروح

نظم الاتحاد التعاوني الإنتاجي ندوة تعريفية بـ مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس أسامة حسين، رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد والدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

_ دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وفي كلمته رحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة ناقلا تحيات محافظ مطروح وتمنياته بالتوفيق للمؤتمر الخاص بالتعريف بماهية وأهمية التعاون الانتاجى في خدمة الاقتصاد القومى، خاصة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وما تمثله في اقتصاديات الدول، وتوفير مصدر اقتصادى للافراد، مع تشجيع الدولة على إقامة ودعم مشروعات الشباب واستغلال طاقاتهم المنتجة وبما يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعى، لافتًا إلى أهمية دور ومشاركة المجتمع المدنى والجهات المعنية.

_ توفير مزيد من فرص العمل

وأكد أن محافظة مطروح لاتألوا جهدا في توفير مزيد من فرص العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير مزيد من الإجراءات والخدمات.

_ تسليم زى مدرسى لعدد ١٠٠ مستحق

في نهاية المؤتمر، أهدى رئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى درع الإتحاد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسلمه عنه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، كما تم تكريم مديره مديرية التضامن وكذلك تسليم زى مدرسى لعدد ١٠٠ مستحق من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.