الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنتِ الحياة.. قافلة طبية مجانية تستقبل 1134 مواطنًا في ثاني أيامها

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على ١١٣٤ مواطنًا في ثانِ أيامها، حيث أنها بدأت أمس الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

١٣ عربة تشارك في المبادرة

من جانبه، أشار د.على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ١٣ عربة تمثل ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

تفاصيل التردد على القافلة

أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال عدد ٢٥٨ مواطنًا بعيادة الباطنة و١١٠ مواطنًا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٧ سيدة، إضافة إلى استقبال 250 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الجلدية تم استقبال ١٥٧ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٢٢ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٥٣ سيدة بعيادة النساء أما عيادة المسالك البولية استقبلت ١٦٧ حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مدرسة المهندس يسري الشعراوي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" في استقبال المواطنين حتى يوم الجمعة الموافق ٢٢ سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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