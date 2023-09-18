الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشرف على "بنك الأزهر للفتوى": المقارنات بين الأزواج تؤدي إلى الطلاق

بنك الأزهر للفتوى
بنك الأزهر للفتوى الإلكترونية

قال الشيخ محمد عماد أبو الهدى، المشرف على بنك الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن مشكلة المقارنات هي مشكلة قديمة جديدة متكررة، لافتاً إلى أنها تؤدي إلى الكثير من المشكلات، كما أنها قد تؤدي إلى الانفصال والطلاق

وأضاف “أبو الهدى” خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن المقارنات لها صور كثيرة؛ إما أن تقارن الزوجة زوجها بغيره، أو أن الزوج يقارن زوجته بنساء أخريات، أو أنهم قد يقارنوا أولادهم بأولاد أناس آخرين. 

أسباب المقارنات 

وأوضح أن هناك عدة أسباب لحدوث المقارنات، لافتًا إلى أنه بعد معرفة الأسباب قد يتم العلاج، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسباب ترجع إلى وجود خيال عند الزوجات أو السيدات قبل الزواج، حيث تضع كل فتاة مواصفات معينة لفتى أحلامها، حيث تضع الأنثى مواصفات من المستحيل أن تتواجد في شخص واحد. 

الطلاق المقارنات برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا محمد عماد أبو الهدى مقارنات الأزواج

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