رمضان عبدالمعز: يجوز وصف النبى بأى صفة من صفات الحسن

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الاحتفالات بمولد النبي عليه السلام، بدأت في المساجد المصرية ومنها ما كان في مسجد سيدنا الحسين، رضي الله عنه، مساء أمس، بحضور الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف"عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المساجد هى أفنية الله وأبنيته وأذن الله في رفعها فهى ميمونة وميمون أهلها، ومحفوظة ومحفوظ أهلها وما أجمل الندوات داخل أروقة المساجد وما أجمل أن تقام في حب رسول الله واحتفالًا بمولده.

بما وصف النبي عليه السلام نفسه؟

وتابع أن النبي عليه السلام يجوز وصفه بأي صفة من صفات الحسن ولكن الله سبحانه وتعالى عندما وصفه قال "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، كما أن النبي عليه السلام عرف نفسه قائلًا: "أنا نبي التوبة ونبي الرحمة".