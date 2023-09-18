الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إرادة جيل: جهود الرئيس السيسى أعادت لمصر استقرارها وريادتها

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الرئيسعبدالفتاح السيسي لديه علاقة أسرية وأبوية والطيبة والصريحة مع الشعب المصري، كما شاهدنا في آخر لقاء له مع الأهالي بمحافظة بني سويف وحشود الأهالي لاستقباله.

وأضاف “مطر” خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2023، نجحت في استعادة استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية والإقليمية، وأصبح الاقتصاد والأوضاع السياسية بحالة جيدة.

 

“إرادة جيل” يعلن دعمه وتأييده ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن مصر استعادت في عهده الدور الريادي في القضايا الإقليمية، فالرئيس السيسي نجح في الحفاظ علي بلدنا وأعاد لمصر ريادتها ومكانتها من جديد.

 

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