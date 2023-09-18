الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شكلك وحش".. محمد الطوخى يكشف تفاصيل منعه من الغناء فى الأوبرا

محمد الطوخي مع رئيس
محمد الطوخي مع رئيس دار الأوبرا

فجّر المطرب محمد الطوخي، الذي أحيا مؤخرًا حفل العندليب بدار الأوبرا مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه، مساء الإثنين، بأن هناك مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقى العربية بالأوبرا تسببت في منعه من الغناء وإحياء الحفلات بحجة أن "شكله وحش".

ووجّه الطوخي الشكر للدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، وأهداه نجاح حفل "العندليب" الذي أحياه مؤخرًا، مؤكدًا أنه سبب عودته للغناء من جديد في الأوبرا وذلك عبر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما حرص على توجيه الشكر للمسئولة السابقة عن حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا، رافضًا ذكر اسمها، ووصفها بأنها كانت صاحبة الدور السلبي في حياته، لكنها منحته التحدي لمواصلة طريقه ومشواره. 

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ونشر الطوخي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" صورة تجمعه بالدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، وعلق عليها قائلًا: “بهدي نجاح حفل العندليب لناس كتير في حياتي منهم اللّي لعبوا دور إيجابي مهم في خطواتي، ومنهم كمان ومتندهشوش لما أقول لعبوا دور سلبي في حياتي” .

وتابع "أصحاب الدور الايجابي ساعدوني ونوروا السكة قدامي وأصحاب الدور السلبي خلوا التحدي اللي جوايا أكبر نقطة ايجابية في حياتي ...الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية (صاحب الدور الايجابي) بشكره من قلبي؛ لأنه كان السبب في عودتي مرة أخري لحفلات الأوبرا وكان أولها حفلات العندليب واللي الحمد لله لاقت نجاحًا كبيرًا".

واستطرد "أما ( صاحبة الدور السلبي) هي مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقي العربية في دار الأوبرا وبرضه بشكرها؛ لأنها لما كانوا بيرشحوا لسمي ليها كانت بتقول لهم مش عاوزاه عشان شكله (وِحش) وعلى هذا الأساس فضلت ممنوع لفترة كبيرة بسببها من حفلات الأوبرا".

وأنهى الطوخي منشوره قائلاً: "بصراحة كان نفسي تقيّمني علي أساس موهبتي وفني واللي هقدر أقدمه، أما موضوع شكلي ده بتاع ربنا وعاجبني والحمد لله، عمومًا.. الحمد لله علي كل حاجة وأنا واثق إن كل شئ له ميعاد وإن الجاي أحسن بإذن ربنا".

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