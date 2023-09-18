الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 50 طربة حشيش بحوزة أمنية بالغربية

المتهمة
المتهمة

تمكّنت المباحث الجنائية بقسم شرطة ثان طنطا بـ الغربية من القبض على سيدة مشهورة بتجارة المواد المخدرة في دائرة القسم، حيث تم اتخاذ منزلها كمكان للاتجار بتلك المواد وتحقيق أرباح من هذه التجارة غير القانونية.

ووفقًا للمعلومات التي وردت للمقدم علاء عبد المنعم موسى، مفتش مباحث قسم ثان طنطا فإن السيدة التي تدعى أمنية ح.ا وتبلغ من العمر 37 عامًا كانت تقوم بتجارة وتوزيع المخدرات المختلفة على المتعاطين وكانت تحاول التخفي عن رجال المباحث.

بناءً على هذه المعلومات، كلف العميد محمد عاصم، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة ضبط السيدة بعد استئذان النيابة العامة، وتم عرضها فور القبض عليها.

تم تجميع المعلومات اللازمة لضبط المتهمة بواسطة الرائد أحمد العفيفي، رئيس وحدة المباحث، والرائد أحمد عبد العزيز جمعة، معاون أول المباحث وتم ضبط المتهمة وبحوزتها 50 طربة حشيش جاهزة للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، نمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من القبض علي سيدة مشهورة بتجارة المواد المخدرة في دائرة قسم ثان طنطا، حيث تم اتخاذ منزلها كمكان للاتجار بتلك المواد وتحقيق أرباح من هذه التجارة الغير قانونية.

وخلال التحقيق مع المتهمة من قبل إدارة التحريات والبحث، اعترفت بحيازتها للمواد المضبوطة بهدف الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من هذه التجارة الغير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة، وتم عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وأمرت النيابة بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسيتم التجديد لها في الموعد القانوني، كما تم عرض المضبوطات على المعمل الجنائي لتحديد التحليل الكيميائي لتلك المواد.

محافظة الغربية المباحث الجنائية بقسم شرطة ثان طنطا تقوم بتجارة وتوزيع المخدرات المختلفة مدير امن الغربيه قسم ثان طنطا إدارة التحريات والبحث المعمل الجنائي

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