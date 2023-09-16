رفع 230 طن قمامة و25 محضر مخالفة بمركز المحلة الكبرى

أعلن اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامي حاتم، والمهندس محمد السباعي، والمهندس محمد صالح، نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، أسفرت عن رفع 230 طن قمامة بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدي جمع القمامة.

25 مخالفة بالوحدات المحلية

كما أضاف أنه تم خلال تلك الحملات رصد 25 مخالفة بالوحدات المحلية حيث تم تحصيل 16 محضر نظافة فورى منهم 12 بالعامرية و 4 بالبنوان و تحرير 7 محضر نظافة (2 بدمرو و 2 بميت الليت و1 بقرية بلقينا و 1 بقرية نمرة البصل و 1 بقرية محلة أبو على)، كما تم تحرير محضرين إشغال بالعامرية و المعتمدية نتيجة للتعدى على الطرق العامة.

وأكد رئيس المدينة، تواصل حملات النظافة يوميًا بجانب عمل اللجان المختلفة (رصد 25 مخالفة بالوحدات المحلية) وذلك لرصد أى مخالفات موجودة بشوارع القرى و تحرير المحاضر و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.