ضبط 3600 عبوة حلوى فاسدة وخامات فى مصانع بمركز طنطا

نفذت مديرية تموين الغربية حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، وتم ضبط عدد 3600 عبوة من الحلوى تشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد تم العثور على هذه العبوات المشبوهة في مصنع للحلوى الجافة بإحدى قرى مركز طنطا.

وفي تفاصيل الحملة، تم ضبط 140 كيلوجرامًا من خامات ومكسبات الطعم التي انتهت صلاحيتها في شهور مارس وأغسطس 2023، بالإضافة إلى زيوت لم يتم توثيق بياناتها، وتم العثور على هذه المواد داخل مخزن تابع للمصنع المذكور.

تحرير المحاضر اللازمة

وقد تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي سياق متصل، قامت الجهات المعنية بالمرور أيضًا على مصنع آخر للحلوى الجافة في قرية دفرة بمركز طنطا، وتمت ملاحظة الامتثال التام من قبل صاحب المصنع لجميع التعليمات والقوانين المتعلقة بالسلامة الصحية والجودة.

وتأتي هذه الحملة ضمن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهاز الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة. وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين في محافظة الغربية.

ضمان سلامة المنتجات الموجودة في الأسواق

يهدف إجراء مثل هذه الحملات إلى ضمان سلامة المنتجات الموجودة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين، وتضمن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، وتؤكد هذه الحملة أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.

وفي سياق متصل، كانت مديرية التموين بمحافظة الغربية قد نجحت في إحباط محاولات احتكار وتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث تم الكشف عن مخطط لعدد من أصحاب المخابز في مراكز زفتي والمحلة وقطور، يستولون على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، ويتاجرون بها في السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لـ محاربة التلاعب بأسعار السلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين، حيث قامت المديرية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الجريمة الاقتصادية.