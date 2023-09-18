الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3600 عبوة حلوى فاسدة وخامات فى مصانع بمركز طنطا

حملة تفتيشية
حملة تفتيشية

نفذت مديرية تموين الغربية حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، وتم ضبط عدد 3600 عبوة من الحلوى تشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد تم العثور على هذه العبوات المشبوهة في مصنع للحلوى الجافة بإحدى قرى مركز طنطا.

وفي تفاصيل الحملة، تم ضبط 140 كيلوجرامًا من خامات ومكسبات الطعم التي انتهت صلاحيتها في شهور مارس وأغسطس 2023، بالإضافة إلى زيوت لم يتم توثيق بياناتها، وتم العثور على هذه المواد داخل مخزن تابع للمصنع المذكور.

تحرير المحاضر اللازمة

وقد تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي سياق متصل، قامت الجهات المعنية بالمرور أيضًا على مصنع آخر للحلوى الجافة في قرية دفرة بمركز طنطا، وتمت ملاحظة الامتثال التام من قبل صاحب المصنع لجميع التعليمات والقوانين المتعلقة بالسلامة الصحية والجودة.

وتأتي هذه الحملة ضمن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهاز الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة. وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين في محافظة الغربية.

ضمان سلامة المنتجات الموجودة في الأسواق 

يهدف إجراء مثل هذه الحملات إلى ضمان سلامة المنتجات الموجودة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين، وتضمن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، وتؤكد هذه الحملة أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.

وفي سياق متصل، كانت مديرية التموين بمحافظة الغربية قد نجحت في إحباط محاولات احتكار وتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث تم الكشف عن مخطط لعدد من أصحاب المخابز في مراكز زفتي والمحلة وقطور، يستولون على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، ويتاجرون بها في السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية  المستمرة  لـ محاربة التلاعب بأسعار السلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين، حيث قامت المديرية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الجريمة الاقتصادية.

98C03729-6E3F-485C-BF01-130D19A16AE8
مديرية تموين الغربية تشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدامي تفاصيل الحملة مصنع للحلوى الجافة تحرير محضر بالواقعة السلامة الصحية والجودة تحرير المحاضر اللازمة

مواد متعلقة

"تموين الغربية" تضبط أصحاب 5 مخابز يستولون على 2.75 طن من الدقيق المدعم

محامية: الرئيس السيسي أب للجميع ونجح في بناء الوطن من جديد

جامعة طنطا: مستشفى سرطان الأطفال نموذج متفرد لتقديم الخدمات المتكاملة

رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية الجديدة

غرس 190 شجرة لتجميل قرى ومدينة كفر الزيات بالغربية

قرارات الرئيس السيسى من بنى سويف تحظى بإشادة أبناء الغربية

"تجارة طنطا " تنظم أول ملتقى توظيفي لتوفير فرص العمل للشباب

محاسب من الغربية يحث الشباب علي المشاركة وانتخاب الرئيس السيسي (فيديو)

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F35 فى كارولينا دون معرفة أسباب

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة

سعر جرام الذهب والجنيه والسبائك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية