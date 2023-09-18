الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر والإمارات.. توافق لم تهزه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية

محمد بن زايد والسيسي
محمد بن زايد والسيسي

شراكة استراتيجية وتعاون وثيق في المجالات كافة أساس ارتكزت عليه العلاقات المصرية الإماراتية على مدى 51 عاما، وساهمت في تحولها إلى نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعلاقات العربية العربية.

 

مصر والإمارات.. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعربية

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "مصر والإمارات.. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعربية"، يوضح أن البلدين يعبران عن طراز رفيع في العلاقات بين الدول والشعوب على حد سواء، حيث يجمع البلدين روابط تاريخية وأخوة راسخة أثمرت على مدى نصف قرن توافقا في مختلف القضايا.

وذكر التقرير أن التوافق بين البلدين العربين الشقيقين لم تهزه أو تؤثر فيه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية والتقلبات الساخنة التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقد الماضي، وإنما من حجم زادت حجم التنسيق المستمر بين البلدين.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية اكتسبت العلاقات بين القاهرة وأبوظبي زخما كبيرا على مستوى قيادة البلدين، حيث بلغ عدد اللقاءات والقمم التي التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد منذ أن كان ولي عهد أبوظبي أكثر من 40 لقاءً، بينها 5 لقاءات وقمم جمعتهما منذ تولي بن زايد رئاسة الدولة في مايو الماضي.

العلاقات المصرية الإماراتية مصر والإمارات الإمارات السيسي الشيخ محمد بن زايد

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