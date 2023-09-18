الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ العلوم السياسية: العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة لسنوات طويلة

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الإماراتية السيسي وبن زايد

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن العلاقات المصرية الإماراتية طبيعة ممتدة لسنوات طويلة، ودائمًا تحرص الدولتان على التشاور المشترك في جميع القضايا على المستوى الإقليمي ودائمًا ما يوجد تنسيق مشترك بين القادة السياسيين على مدار العقود وحتى اليوم.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر والإمارات دائمًا على التواصل والتنسيق؛ لمناقشة حجم التحديات والضغوط التي تحيط بالمنطقة والعالم تجعل عملية التشاور والتنسيق هدفًا استراتيجيًا يسعى له كل القادة السياسيين في المنطقة بشكل عام.
 

دلالة توقيت زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات
 

وأشار الخبير السياسي إلى أن حجم التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهود المشتركة في الأزمات المختلفة، وحرص الجانبان على تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتكافؤ في إدارة الملفات المشتركة.


 

مصر والإمارات الملفات المشتركة زيارة الرئيس السيسي المستوى الإقليمي مصر

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