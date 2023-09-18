الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فودة يصطحب وزير المالية في جولة تفقدية لمبني مجلس شرم الشيخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اصطحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية في جولة تفقدية بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تفقد خلال الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، و قاعة الاجتماعات الكبري، وعددا من ادارات مجلس المدينة.

جاء ذلك علي هامش انعقاد الملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين الي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر الجاري. 

صرح متكامل 

وقال وزير المالية إن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ونموذج يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، إضافة الي تعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

رافق المحافظ ووزير المالية خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية لجنوب سيناء ومشاركة محافظ جنوب سيناء بالملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو، الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر  2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين،  و عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات و محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشارك في الفعاليات نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر

محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء وزير المالية شرم الشيخ معيط

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