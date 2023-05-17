الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معلومات الوزراء يشارك في أعمال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجنوب سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى فريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيارة ميدانية لمجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد وذلك لمشاركة محافظة جنوب سيناء في أعمال التطوير التكنولوجي ودعمها في مجال التحول الرقمي.

وضم فريق العمل بمركز معلومات مجلس الوزراء اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز، المهندس محمد نبيل مدير مركز البيانات، المهندس إسلام الجمال من موارد الحاسبات، مهندسة هيام عادل مدير ادارة الخدمات الاحترافية.

يشار إلى أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

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مصر سيناء جنوب سيناء التحول الرقمي الأهرامات

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