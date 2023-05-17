معلومات الوزراء يشارك في أعمال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجنوب سيناء

أجرى فريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيارة ميدانية لمجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد وذلك لمشاركة محافظة جنوب سيناء في أعمال التطوير التكنولوجي ودعمها في مجال التحول الرقمي.

وضم فريق العمل بمركز معلومات مجلس الوزراء اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز، المهندس محمد نبيل مدير مركز البيانات، المهندس إسلام الجمال من موارد الحاسبات، مهندسة هيام عادل مدير ادارة الخدمات الاحترافية.

يشار إلى أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

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