افتتاح ملتقى التأمين الخامس فى شرم الشيخ بمشاركة 33 دولة

- 6 جلسات لمناقشة تطورات القطاع عالميًا بحضور أكثر من 920 خبيرًا

- مصر تعد ثالث دولة على مستوى إفريقيا فى نمو القطاع

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد غد، ملتقى شرم الشيخ رانديفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين، المقرر عقده فى مدينة السلام، خلال الفترة من ١٧ حتى ١٩ سبتمبر الجارى.

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن هناك إقبالًا كبيرًا على المشاركة فى فعاليات الملتقى، الذى يعد منصة لشركات الإعادة والوساطة العالمية فى مصر، بهدف تبادل الآراء والخبرات بين الكيانات والشركات المحلية ونظرائها حول العالم.

وأضاف «الزهيرى»: «٣٣ دولة ستشارك فى فعاليات الملتقى، بإجمالى ٩٢٠ مشاركًا، مع وجود حرص على عدم زيادة عدد المشاركين على ٩٥٠، حتى يمكن تقديم جميع الخدمات والضيافة بكفاءة عالية»، معتبرًا أن الملتقى فرصة رائعة لتنشيط السياحة فى مصر، على ضوء قضاء المشاركين نحو ٥٠٠٠ ليلة سياحية فى فنادق مدينة شرم الشيخ.

وواصل: «الملتقى فرصة لعقد لقاءات مثمرة بين شركات التأمين المحلية ونظيرتها العربية والإقليمية والدولية، وكذلك شركات إعادة التأمين العالمية، إلى جانب تجديد الاتفاقيات الثنائية المشتركة، ومناقشة مستجدات الأسواق المختلفة، والتطورات الخاصة بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، والتحديات التى تواجه القطاع على كل المستويات، ومنها التغيرات المناخية، والأزمات السياسية والجيوسياسية، والتضخم، وانعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية».

وكشف عن إعداد وتجهيز العديد من المنتجات والوثائق التأمينية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا للموافقة عليها وعرضها على شركات التأمين العاملة فى السوق المحلية، للتعامل بها وفقًا لتوجهات الهيئة، ومن أبرزها وثيقتا «سند الملكية»، و«المحاصيل الزراعية».

وانتقل للحديث عن أهمية قطاع التأمين، الذى يسهم بنحو ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثالث دولة على مستوى إفريقيا فى نمو القطاع، بعد كل من المغرب وجنوب إفريقيا، وهو ما تعكسه المؤشرات والإحصاءات الدولية.

وأضاف: «صناعة التأمين تحقق أرباحًا جيدة فى مصر، والدليل على ذلك المؤشرات الإيجابية التى تحققها شركات التأمين المحلية»، مشددًا على أن الملتقيات التى يقيمها الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية هدفها تأكيد أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وردًا على سؤال «الدستور»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد المصرى للتأمين، قال علاء الزهيرى: «من المقرر زيادة عدد الشركات الموجودة فى سوق التأمين المصرية عقب إصدار قانون التأمين الموحد الجديد، الذى سيشجع على الاستثمار فى هذا القطاع المهم»، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الاتحاد لديه توجه لمساندة القطاع الزراعى، سواء الفلاحون أو الشركات، لتغطية مخاطر المحاصيل الزراعية على جميع المستويات.

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين عن أجندة ملتقى شرم الشيخ، بداية من الجلسة الافتتاحية، التى من المقرر أن يتحدث فيها كل من محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وإسلام عزام، نائب رئيس الرقابة المالية.

ويعقد الملتقى على مدار أيامه الثلاثة ٦ جلسات، يناقش فيها عددًا من الموضوعات، بداية من الجلسة الأولى لمناقشة «التأمين الطبى والقانون الصحى الشامل»، برئاسة هيثم طاهر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

ويتحدث فى الجلسة الأولى كل من: مى فريد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وإبراهيم سلامة، نائب أول رئيس شركة «Gen re» لإعادة التأمين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوردان الزعابى، الباحث فى التأمين وإدارة المخاطر بالولايات المتحدة.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان: «دور التأمين فى التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية»، ويرأسها جورج قبان، الرئيس التنفيذى لشركة «UIB»، ويتحدث فيها كل من: أنيش سورى، الرئيس التنفيذى لشركة «GuyCarpenter»، وشمس الدين كسالى، المدير الإقليمى لشركة «Gallagher Re» لإعادة التأمين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعاء شميدت، المدير الإقليمى لشركة «سويس رى» لإعادة التأمين، واللواء محمد عبدالمقصود، من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزيبا عسكر، العضو المنتدب لـ«Impact wize» للاستشارات الإدارية.