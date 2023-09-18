الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: مصر ترتبط باستراتيجية 2030 وتكون مركزا للطاقة

استراتيجية 2030
استراتيجية 2030

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع الدول العربية قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة ٥٧٪؜ هي زيادة متوسطة وتتركز في مصر والسعودية وعمان والمغرب.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز "، أن تلك الدول تتخذ منهج التنويع الاقتصادي في الخليج ومصر والمغرب بينما هناك دول عربية أخرى ما زال هذا الملف لا يشغلها وتعاني من مشكلات متعلقة لتصدير التمويل اللازم من أجل الانتقال إلى مسار الطاقة المتجددة.

وتابع أن مصر ترتبط باستراتيجية 2030 التي تتجه بها وتكون مركزا إقليميًا للطاقة بمشروعات حقيقية على أرض الواقع، حيث أصدر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في بيبان ومحطات توليد الرياح على ساحل البحر الأحمر.

وأشار الخبير إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والمغرب يستحوذون على أكثر من 72% من إجمالى نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2027.

الطاقة المتجددة الخبير الاقتصادي ومصر الخليج مصر والسعودية وعمان والمغرب

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى