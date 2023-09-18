خبير اقتصادي: مصر ترتبط باستراتيجية 2030 وتكون مركزا للطاقة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع الدول العربية قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة ٥٧٪؜ هي زيادة متوسطة وتتركز في مصر والسعودية وعمان والمغرب.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز "، أن تلك الدول تتخذ منهج التنويع الاقتصادي في الخليج ومصر والمغرب بينما هناك دول عربية أخرى ما زال هذا الملف لا يشغلها وتعاني من مشكلات متعلقة لتصدير التمويل اللازم من أجل الانتقال إلى مسار الطاقة المتجددة.

وتابع أن مصر ترتبط باستراتيجية 2030 التي تتجه بها وتكون مركزا إقليميًا للطاقة بمشروعات حقيقية على أرض الواقع، حيث أصدر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في بيبان ومحطات توليد الرياح على ساحل البحر الأحمر.

وأشار الخبير إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والمغرب يستحوذون على أكثر من 72% من إجمالى نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2027.