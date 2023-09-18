الأربعاء.. تدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون

أعلنت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون عن تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية؛ والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة؛ على أن يكون التدشين من خلال مؤتمر صحفي يقام الأربعاء المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.



ويحضر المؤتمر عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين؛ بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.

ويأتي تدشين منصة فنية من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي، وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة مثل منصة watch it وغيرها من المنصات؛ لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي على الساحة.

من جهة اخرى، أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مد استقبال طلبات التقديم على معاهد الأكاديمية لمرحلة الدبلومة والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» إلى آخر سبتمبر الجاري.