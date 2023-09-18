الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. تدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون

اكادينية الفنون
اكادينية الفنون

أعلنت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون عن تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية؛ والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة؛ على أن يكون التدشين من خلال مؤتمر صحفي يقام الأربعاء المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين؛ بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.

وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مبنى مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم

نيفين الكيلانى: ملف تطوير أكاديمية الفنون قائم ويبدأ تنفيذه عقب انتهاء الامتحانات

ويأتي تدشين منصة فنية من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي، وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة مثل منصة watch it وغيرها من المنصات؛ لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي على الساحة.

من جهة اخرى، أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مد استقبال طلبات التقديم على معاهد الأكاديمية لمرحلة الدبلومة والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» إلى آخر سبتمبر الجاري.

اكاديمية لفنون الفنون غادة جبارة اكاديمية منصة إلكترونية

مواد متعلقة

محمد رمضان يحصد جائزة أحسن ممثل عربى بجائزة "موريكس دور"

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

جمال الحريم والسفاح.. أبرز أعمال الراحل أشرف مصيلحى الفنية

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الراحل أشرف مصيلحى

"اللّي خلف مامتش".. عمر متولي يستعد لتجسيد شخصية والده "سيد سبرتو"

قناة "الحياة" تذيع حفل المايسترو سليم سحاب بنقابة الصحفيين الليلة

صفحة dmc على فيسبوك تطلق برنامج ديجيتال لـ سالى طراد

"أنا حاربت إسرائيل".. شهادات لأول مرة على قناة الوثائقية

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

مصر والإمارات.. توافق لم تهزه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى