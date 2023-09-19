اللواء علمي كامل بطل "معركة أبو عطوة" بحرب أكتوبر يوجه رسالة للشباب (فيديو)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، يزداد الحماس والمشاركة السياسية في البلاد، حيث يترقب الشعب المصري بفارغ الصبر هذه الفرصة الحاسمة للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم، وتشكيل معالم المرحلة القادمة.

وتحدثت "الدستور" مع اللواء علمي كامل، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973م، للحديث عن رؤيته للأوضاع السياسية للبلاد، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية.

في السبعينيات، التحق اللواء علمي كامل، أحد أبطال معركة أبو عطوة بالكلية الفنية العسكرية، وكان يدرس في مدرسة "خليل أغا الثانوية" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم يلتقِ به إلا في مدرسة الصاعقة عندما كان يشارك في دورة الصاعقة في عام 1977، في حين كان الرئيس السيسي في النهائيات العسكرية.

كان اللواء علمي كامل قائدًا للفصيلة الأولى في السرية الأولى من الفصيلة 133 صاعق وساهمت هذه الوحدة في صد دبابات شارون التي حاولت احتلال مدينة الإسماعيلية وحصار الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر 1973م.

مصر حققت تقدمًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والزراعية

ومن خلال حديث "علمي" مع "الدستور"، قال إن مصر حققت تقدمًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والزراعية، خلال فترة حكم الرئيس السيسي ونحن نشكر الله أننا في أمان لا يضاهى أي مكان في العالم، ونقول للشباب إن مصر تعيش أوقاتًا جيدة وأن جميع الدول المجاورة ترى التقدم الذي حققته مصر، فمصر محمية برحمة الله والنصر هو حليفها الدائم.

وتابع: تحتاج مصر فقط إلى العمل والجهد المستمر لمواصلة التقدم، لقد قمنا بمهمتنا بكل قوتنا ودافعنا عن الأرض والعِرض، ولكننا لا يزال لدينا معركة حاسمة أمامنا، وهي معركة مواجهة العدو الحقيقي الذي يتواجد بداخلنا وخارجنا، ويحاول تدمير مصر، ولكن لن ينجح في ذلك، لأن لدينا رئيس قوي وواعٍ لما يحدث حوله، بالإضافة إلى القيادات السياسية المحيطة به، وما نحن بحاجة إليه من الشعب المصري هو العمل من أجل حصاد الثمار والاستمرار في التقدم، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.