الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام ورشة العمل الخاصة بالقواعد المنظمة للاستيراد والإفراج الجمركي عن المستحضرات الطبية

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية ختام فعاليات ورشة العمل في مجال الموافقات الاستيرادية والإفراج الطبي الجمركي المحرز، والتي جاءت تحت عنوان "القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات الاستيرادية، وخطاب الإفراج الطبي الجمركي عن المستحضرات الطبية وخامتها، ومستلزمات التعبئة والتغليف".

واستهدفت الورشة، ممثلي مختلف شركات الأدوية ومستوردي الخامات الدوائية، بإشراف نخبة من محاضري هيئة الدواء المصرية.

الإفراج الطبي الجمركي

واشتملت فعاليات الورشة التعريف بالقواعد والإجراءات المنظمة لسير العمل بالإدارة العامة للاستيراد والإفراج الطبي الجمركي، والتي تضمن التأكد من جودة الخامات الدوائية، والأدوية التي يتم استيرادها، والتي تخضع للرقابة من قبل هيئة الدواء المصرية.

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يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الاتصال مع شركاء الصناعة، ومناقشة القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات الاستيرادية، وخطابات الإفراج الطبي الجمركي؛ للتيسير على الشركات، وتقليلا للجهد والوقت، وسرعة إنهاء إجراءات الاستيراد والإفراج عن الشحنات الواردة من الأدوية والخامات الدوائية.

تسجيل المستلزمات الطبية المحلية

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء الدورة التدريبية التي عقدت للتعريف بالإجراءات الخاصة بتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة "المستوى متقدم- دراسة الحالة" والتى أقيمت على مدار يومين متتابعين.

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تم خلال الورشة للتعريف بالإجراءات المتبعة، وخطوات التقديم لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة، ودراسة فعالية لحالات وأمثلة حقيقية للاختبارات والمستندات المطلوب تقديمها فى الملف الفني ، و توضيح دور الشركات ومصانع المستلزمات الطبية المحلية من أجل سرعة انتهاء التقديم.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بالدليل التنظيمي لآليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣ (إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة). 

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هيئة الدواء المصرية ورشة العمل الموافقات الاستيرادية الإفراج الطبي الجمركي المستحضرات الطبية

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