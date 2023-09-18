تفاصيل خطة "التنمية الزراعية" لدخول 4 ملايين فدان للقطاع الزراعى فى 2024

تشهد السنوات الحالية، ومنذ خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالتوسع الزراعى وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، من خلال التوسع في استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية الجديدة، ومن ضمنها الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وسيناء.

استنباط محاصيل تتكيف مع تغيرات المناخ

كما استهدفت الخطة القومية المنفذة، العمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة بهدف زيادة معدلات التصدير للحاصلات الزراعية والحد من الاستيراد من الخارج، إضافة إلى استنباط محاصيل تتكيف مع تغيرات المناخ وتستهلك كميات قليلة من المياه، مع توفير العملة الصعبة عبر زيادة صادرات الخضر والفاكهة من خلال دخول 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، مع تنفيذ مشروعات لتوفير المياه اللازمة، منها إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بالحمام.

زيادة معدلات تصدير المحاصيل المصرية

من جانبه أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى، أنه يتم تنفيذ خطة قومية للتوسع في القطاع الزراعى واستصلاح حوالى أربعة ملايين فدان، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد المحاصيل وفي المقابل زيادة معدلات تصدير المحاصيل المصرية ومنها الخضر.

كما أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى، لـ"الدستور"، أنه يتم استصلاح ما يقرب من ٤ ملايين فدان منها الدلتا الجديدة وتضم ٢.٢ مليون فدان، وأيضًا ونصف مليون فدان في توشكى، ونصف مليون فدان في سيناء وحوالى ٢٥٠ ألفا في شرق العوينات ولذلك جار الاستصلاح الزراعى فى ٣.٥ مليون فدان حالياً.

كما أوضح، أنه تم بالفعل الانتهاء من استصلاح حوالى ٧٠٠ ألف فدان تم افتتاحها فعلياً فى توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وهو ما تم الإعلان عنه فعلياً، حيث تمت زراعتها وافتتاحها.

وأشار الدكتور صيام إلى أن مشروع الاستصلاح في توشكى كان في الأصل ٥٤٠ ألف فدان وهو التصميم الأساسى، وعندما أعيد افتتاح المشروع تمت إضافة حوالى ٦٠٠ ألف فدان زيادة، لذلك تبلغ مساحة الأراضى حوالى ٩٠٠ ألف فدان، وبذلك الإجمالي يصل لما يقرب من ٤ ملايين فدان.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعى، أنه بالنسبة لمعدلات التنفيذ والاستصلاح، فإنها تجرى بمعدل عال جدا خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن التوسع الزراعى مهم جدا في ضوء الرؤية الجديدة لأنه يخلق صناعات غذائية وتوفير العديد من فرص العمل.

من جهته أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تنفيذ الدولة خطة التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف دخول 4 ملايين فدان إلى القطاع الزراعي خلال العام المقبل.

التوسع الأفقي في توشكى والوادي الجديد والدلتا الجديدة

كما نوه إلى أن هناك أكثر من اتجاه في التوسع الأفقي، سواء من خلال مشروعات توشكى والوادي الجديد ومشروع الدلتا الجديدة، أو شمال ووسط سيناء أو غرب الشرقية وبورسعيد، أو الدلتا القديمة، لافتاً إلى أهمية مشروعات التوسع الزراعى فى تحقيق التوازن في زراعة المحاصيل المختلفة.