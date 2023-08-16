"بـ2 مليون فدان".. الرئيس السيسى: افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قريبًا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موضوع المياه للزراعة واستصلاح الأراضي مهم جدًا.

وأضاف، خلال لقائه المفتوح مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "كل حاجة بتتعمل لها تأثير إيجابي علينا، يمكن يكون بطئ ومش تشوفوا بسرعة، ولما القطار لما يجي، المنفذ بتاع السلوم ده بقالنا 4 سنين شغالين فيه، علشان يخلي القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليق بالعمل، تجار مطروح وبراني والحمام اللى بيشتغلوا وسوق كبير، أنا عشت هنا سنين وشايف دة، واللي بنعمل حاجة تانية خالص، إحنا فيه قدرة على النمو، والمشروعات بتاخد وقت".

وتابع: "موضوع المياه موضوع مهم وانا بتعامل معاكم ومش بتكلم إلا بالصدق، لو فيه فرصة أخلي الترعة ترعتين و3 وأقدر أوصل المياه من شرق مصر إلى أي حتة، تفتكروا بفضل الله فيه حاجة توقفني، هتشوفوا خلال شهور قليلة جدًا افتتاح الدلتا الجديدة، طب الدلتا الجديدة دي مش متاحة ليكم، ولكل مصري، احنا عملنا الجهد الكبير والأرض متوفرة، بتتكلم عن 2 مليون فدان".