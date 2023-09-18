الكنيسة الكاثوليكية تواصل مشروع "رفع الوعي لدى الشباب لتنمية المجتمع" بأسيوط

نظمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمس عبر الذراع التنموي لها، جمعية “كاريتاس” بأسيوط، التدريب التنشيطي لفريق العمل، وذلك ضمن أنشطة مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينه من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع" الممول من هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والذي يهدف لدمج ذوي الإعاقة في كافة أنشطة المشروع المختلفة.

أبرز موضوعات مشروع رفع الوعي لدى الشباب لتنمية المجتمع

وناقش التدريب عدة موضوعات من بينها “مفهوم الصحة الإنجابية، الحقوق والخدمات الإنجابية، مراحل نمو جسم الإنسان، ومظاهر البلوغ عند الفتى والفتاة، الممارسات الضارة بالصحة الإنجابية، رعاية الحمل والولادة الآمنة، ومفهوم تنظيم الأسرة، النوع الاجتماعي والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمساواة، تعريف العنف ضد النساء أنواعه وأسبابه، حقوق الطفل ومعايير حماية الطفل، وحقوق المرأة في الدستور”.

كما تطرق التدريب إلى ضرورة إعداد المقبلين على الزواج ومعايير اختيار شريك الحياة، ومناقشة مفهوم التربية الأسرية الإيجابية، وذلك في قرى المشروع المختلفة.

واتسمت فعاليات التدريب بالمشاركة الإيجابية والفعالة من فريق الميسرين بالمشروع.

كما تستعد الكنيسة الكاثوليكية إلى إطلاق مشروع وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد، والذي يهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وزيادة فرص الحصول على الخدمات في أماكنهم، عن طريق إنشاء وحدات تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة في نطاق عمل قرى حياة كريمة.

يستهدف المشروع العمل من خلال الجمعيات العاملة في مجال التنمية في محافظات سوهاج وذلك بمركز (أخميم- المراغة- طهطا- طما- المنشاة- البلينا)، "قنا" وذلك بمركز (دشنا - قوص – الوقف)، و"أسوان" وذلك بمركز (دارو، السد العالي، نصرالتوبة، بلانة أول، أبو سمبل).