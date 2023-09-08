الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أعضاء "كاريتاس" الشرق الأوسط يزورون مركز سيتي بمصر الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رافق المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وفد كاريتاس الشرق الأوسط، في زيارة لمركز سيتي، التابع لكاريتاس مصر.
 

وتفقد الوفد مقر مركز سيتي لرعاية ذوي الهمم، بمصر الجديدة، وكان في استقبالهم  إجلال شنودة، مديرة المركز، والدكتورة مادلين صبري، المشرفة على قطاع ذوي الهمم، التي قامت بتقديم شرح مفصل، عن برامج مركز سيتي، والخدمات التي يقدمها سواء فنيًا، أو رعاية، وتنمية، ودمج لذوي الهمم.


  أبرز الأنشطة التي تقدمها كاريتاس مصر 

وقام أيضًا وفد كاريتاس الشرق الأوسط، بجولة داخل مبنى مركز سيتي، التابع لكاريتاس مصر، مثنين جميعًا على الجهد المبذول، كما تعرفوا على الأنشطة الترفيهية، التي يقيمها المركز مثل: مسرح الأطفال، وغيرها من الأنشطة المتنوعة الأخرى.

وكان أعضاء كاريتاس الشرق الأوسط والشركاء قد زاروا بمرافقة الدكتور رامز غالي، سكرتير مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر مجمع خدمات كاريتاس بكفر السيسي.
 

واستقبل مجمع خدمات كاريتاس مصر، بكفر السيسي، مجموعة من ضيوف الجمعية المشاركين في اجتماع كاريتاس الشرق الأوسط مع الداعمين والشركاء، حيث استمعوا في بداية زيارتهم إلى شرح من السيدة سامية سعد، مديرة قطاع الطفولة المبكرة، عن البرامج التربوية، والتعليمية، التي تقدمها حضانة كفر السيسي للعائلات، واللاجئين من السودانين، المقيمين بالمنطقة من خلال برامج منتسوري، وبرامج التوعية لأولياء الأمور، وبرامج تدريب المعلمات، بهدف تحسين خدمات الحضانة في إعداد الأطفال للقبول بالمدارس النظامية، مع إضافة منهج لغات بدءً من العام الدراسي الجديد سبتمبر 2023.

 تفقد المشغل الموجود بمركز خدمة المجتمع
 

وقام المشاركون في الزيارة، بتفقد المشغل الموجود بمركز خدمة المجتمع، والتحدث مع المستفيدات من برامج، ودورات التدريب على التفصيل، والتعرف على أثر هذه التدريبات في مساعدتهن في تحسين أحوالهن المعيشية عند تسويق منتجاتهن.

 واستمع الوفد، بعد ذلك، إلى شرح من السيد مصطفى ياقوت، مدير مشروع "كن أمن"، الذي تنفذه كاريتاس مصر، بالتعاون مع هيئة "هانديكاب"، الذي يستهدف دعم، ومساندة الأسر الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا، حيث يقوم المشروع بتوفير مساعدات عينية، وتدريبات، لدعم قدرات الأسر المستهدفة، لتخطي العقبات المادية، التي يواجهونها.

المستشار الدكتور جميل حليم وفد كاريتاس الشرق الأوسط زيارة لمركز سيتي التابع لكاريتاس مصر رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر

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