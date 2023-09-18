الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى أبوزيد: المواطن فى قلب وعقل الرئيس السيسى.. والقرارات الأخيرة خير دليل (فيديو)

مصطفى أبو زيد
مصطفى أبو زيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المواطن المصري دومًا في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا لمسناه وشهدناه يتحقق بالفعل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.

وأضاف أبوزيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة بعد البرنامج بدأت تهتم فعليًا بزيادة المخصصات الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية، والتي رأيناها خلال السنوات الماضية، من أجل تقليل التأثيرات التضخمية لتداعيات التنفيذ الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم تلاه تداعيات جائحة كورونا، ثم حاليًا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

 

الاهتمام بالمواطن

وأوضح مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن المصري وكيفية إتاحة الفرص الملائمة للعيش بحياة كريمة، وتلبية احتياجاته الأساسية من كل السلع والمنتجات في التزاماته المعيشية.

وأكد مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أننا نشهد تطورًا ملحوظًا خلال كل موازنة للدولة، من خلال المخصصات الموجهة نحو البرامج الاجتماعية، وتكافل وكرامة، والمعاشات، وزيادة الأجور، معقبًا: "الدولة المصرية عودتنا في سياستها التنفيذية لعملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية أنها تتحرك على مسارات متوازية".

المواطن في قلب وعقل الرئيس القرارات خير دليل مصطفى ابو زيد الدكتور مصطفى أبو زيد الرئيس المواطن

مواد متعلقة

جميل عفيفى: الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطن المصرى (فيديو)

بداية الدراسة| نصائح هانى الناظر لحماية الأطفال من الأمراض

هانى الناظر: مشاركتى فى حرب أكتوبر أعظم حدث بحياتى (فيديو)

خبير اقتصادى: تنمية الصعيد حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر (فيديو)

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضيافة "من مصر" على cbc الليلة

نصائح للتعامل مع الأطفال فى بداية الدراسة (فيديو)

المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": نسعى لتحقيق أهداف التنمية فى صعيد مصر (فيديو)

كاتب صحفى: موازنة هذا العام تشهد استثمارات بـ71.4 مليار جنيه لتنمية الصعيد

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى