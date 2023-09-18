مصطفى أبوزيد: المواطن فى قلب وعقل الرئيس السيسى.. والقرارات الأخيرة خير دليل (فيديو)

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المواطن المصري دومًا في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا لمسناه وشهدناه يتحقق بالفعل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.

وأضاف أبوزيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة بعد البرنامج بدأت تهتم فعليًا بزيادة المخصصات الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية، والتي رأيناها خلال السنوات الماضية، من أجل تقليل التأثيرات التضخمية لتداعيات التنفيذ الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم تلاه تداعيات جائحة كورونا، ثم حاليًا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

الاهتمام بالمواطن

وأوضح مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن المصري وكيفية إتاحة الفرص الملائمة للعيش بحياة كريمة، وتلبية احتياجاته الأساسية من كل السلع والمنتجات في التزاماته المعيشية.

وأكد مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أننا نشهد تطورًا ملحوظًا خلال كل موازنة للدولة، من خلال المخصصات الموجهة نحو البرامج الاجتماعية، وتكافل وكرامة، والمعاشات، وزيادة الأجور، معقبًا: "الدولة المصرية عودتنا في سياستها التنفيذية لعملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية أنها تتحرك على مسارات متوازية".