الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصرى فى افتتاح الدورى

الاهلي
الاهلي

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي، غدا الثلاثاء، في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري، في رحلة الدفاع عن درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب في المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

ويخوض فريق الأهلي مرانه، اليوم، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التي ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.

ويعمل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي، على دراسة الخصم للسيطرة على جدول المسابقة منذ بداية المباريات. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد غياب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وبعد منافسة قوية مع بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والمصري 

ويفتتح الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مشواره في بطولة الدوري المصري الجديد في السابعة مساءً غدٍ، بمواجهة فريق المصري في استاد برج العرب بالإسكندرية.

الاهلى الاحتفالات ببطولة الدوري الممتاز المصرى البورسعيدى برج الإسكندرية

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